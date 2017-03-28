Яценюк поедет на Мальту

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк , заочно осуждённый в России, примет участие в конгрессе Европейской народной партии на Мальте 29-30 марта.

«Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк примет участие в конгрессе Европейской народной партии (ЕНП), который пройдет 29-30 марта в Республике Мальта. Предусмотрены встречи Арсения Яценюка с государственными чиновниками и представителями политических сил, которые примут участие в конгрессе», — говорится в сообщении пресс-службы его партии «Народный фронт».

Накануне суд города Ессентуки заочно арестовал бывшего Яценюка по статье «Бандитизм».