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ОБСЕ сообщила об исчезновении 64 украинских танков
На Украине пропали 64 танка. Об этом заявили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Текст заявления мониторинговой миссии передает портал LIFE.
«СММ ещё раз посетила постоянное место хранения вооружения Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположение которого соответствует линиям отвода. Наблюдатели отметили, что это место хранения остаётся покинутым и там по прежнему отсутствует 64 танка», - говорится в сообщении.
Согласно данным командования вооруженных сил Украины (ВСУ), в месте дислокации военной техники должны были располагаться 23 танка Т-64 и 41 единица танков Т-72. Подобные инциденты происходят на Украине регулярно. 12 декабря 2016 года миссия ОБСЕ не обнаружила в месте дислокации 19 танков ВСУ.
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