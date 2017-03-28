АР отказалось обнародовать письмо Манафорта Дерипаске

Информационное агентство Associated Press заявило, что придерживается своей версии публикации о контактах бывшего советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и российского миллиардера Олега Дерипаски и отказалось предоставить письмо, на котором основано расследование.

"Мы отвечаем за свою публикацию", — сообщила РИА Новости глава службы по связям с общественностью агентства AP Лорен Истон в Вашингтоне в ответ на просьбу показать само письмо. Аналогичный ответ был дан от имени Истон представителем AP в Лондоне.

Более детально отвечать на вопрос агентство отказалось.

Ранее агентство AP сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт работал на миллиардера якобы с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение Ассошиэйтед Пресс, Манафорт и Дерипаска якобы подписали десятимиллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах, как утверждало агентство, содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах.

Во вторник Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную AP, о заключении контракта с Манафортом с целью "продвижения интересов правительства Путина". В своем заявлении Дерипаска требует прекратить распространение в СМИ недостоверной информации о его контактах с Манафортом и предупреждает тех, кто это будет делать, о правовых последствиях.

Официальный представитель российского миллиардера ранее подтвердил РИА Новости, что Манафорт оказывал Дерипаске консультации по инвестициям в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов последнего. Он также отметил, что в настоящее время данные контракты являются предметом судебного разбирательства.

Манафорт в своём заявлении AP подтвердил, что работал на Дерипаску в разных странах, но отметил, что делал это вне политики и не представлял интересы РФ, подчеркнув, что его работе дали несправедливую оценку.