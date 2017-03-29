Сенат США ратифицировал договор о вступлении Черногории в НАТО

Об этом в среду, 29 марта, сообщает Reuters.

По данным агентства, за это решение было отдано подавляющее большинство голосов: 86 «за» и только два «против». Документ с результатами голосования будет направлен в Белый дом для подписания президентом США Дональдом Трампом

22 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал сенат Конгресса ратифицировать протокол о вступлении Черногории в НАТО

14 февраля генсек объединения Йенс Столтенберг сообщил о том, что соответствующий протокол одобрили уже 24 государства-члена Североатлантического альянса.

В конце 2016 года директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что Черногория не соответствует критериям членства в НАТО. «Говорить о Черногории, в которой вооруженные силы составляют менее двух тысяч человек и чья экономика находится в плачевном состоянии, как о стране, которая может составить хоть какую-то добавленную стоимость для безопасности НАТО, — это просто смешно», — отметил дипломат.

19 мая 2016 года страны альянса подписали протокол о вступлении в него Черногории, таким образом предоставив ей статус наблюдателя на заседаниях. Она сможет стать полноправным членом альянса, когда документ будет ратифицирован всеми 28 странами-участницами НАТО.

Предполагается, что Черногория вступит в объединение в этом году. Власти страны намерены принять соответствующее решение не на референдуме, а провести его через парламент.