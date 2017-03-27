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На складе боеприпасов в Балаклее продолжаются одиночные взрывы
Фото: ГСЧС Украины
Одиночные взрывы боеприпасов продолжаются на территории военного склада в Балаклее Харьковской области, сообщила в понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее ведомство сообщило, что в зоне ЧС отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, а также закрыто воздушное пространство в радиусе 40 километров. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что по состоянию на утро субботы на технической территории арсенала пожар ликвидирован, однако еще наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов в результате тления отдельных очагов. При этом радиус разлета осколков уже не выходит за пределы территории арсенала, отметил премьер.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 27 марта пиротехническими расчетами ГСЧС очищена от взрывоопасных предметов территория города Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечены три пожарных танка, три инженерные машины разграждения и три пожарных автомобиля Минобороны, для подвоза воды привлечены три пожарных автомобиля Госслужбы по ЧС.
Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.
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