На складе боеприпасов в Балаклее продолжаются одиночные взрывы

Одиночные взрывы боеприпасов продолжаются на территории военного склада в Балаклее Харьковской области, сообщила в понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее ведомство сообщило, что в зоне ЧС отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, а также закрыто воздушное пространство в радиусе 40 километров. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что по состоянию на утро субботы на технической территории арсенала пожар ликвидирован, однако еще наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов в результате тления отдельных очагов. При этом радиус разлета осколков уже не выходит за пределы территории арсенала, отметил премьер.

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 27 марта пиротехническими расчетами ГСЧС очищена от взрывоопасных предметов территория города Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечены три пожарных танка, три инженерные машины разграждения и три пожарных автомобиля Минобороны , для подвоза воды привлечены три пожарных автомобиля Госслужбы по ЧС.