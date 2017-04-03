NYT: подготовкой встречи президента США и председателя КНР занимается зять Трампа

По сведениям ее источников, с китайской стороны аналогичную роль играет посол КНР в США Цуй Тянькай . Как отмечается в публикации, он "установил неофициальный канал обмена информацией с Кушнером". "Они договорились, что встреча пройдет в клубе "Мар-а-Лаго" и посол даже направил Кушнеру черновой вариант заявления, с которым Китай и США могли бы выступить после", - отмечается в публикации.

"Китайские официальные лица посчитали, что Трамп является непростым человеком, склонным к провокационным заявлениям, однако они сделали, по крайней мере, один четкий вывод: при Трампе в Вашингтоне дело следует иметь с его зятем", - пишет газета. "Кушнер первый раз продемонстрировал свое влияние в начале февраля, когда он и Цуй Тянькай организовали примирительный телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина, - говорится в публикации. - Во время этой беседы Трамп обещал придерживаться продолжающейся уже 40 лет политики "одного Китая" в том, что касается Тайваня, хотя ранее он говорил, что это будет предметом переговоров".

"Теперь, по словам официальных лиц, Трамп хочет получить что-то в обмен: он планирует добиваться от Си Цзиньпина ужесточения экономических санкций против Северной Кореи, чтобы заставить эту страну прекратить реализацию ракетно-ядерной программы, - отмечает издание. - Он также обещал, что выступит против хронического дисбаланса в торговле между США и Китаем, он критиковал такое положение вещей во время президентской гонки".

Как сообщает газета, чиновники в администрации Трампа признают, что Кушнер в значительной степени вовлечен в отношения с Китаем. При этом, они настаивают, что ведущую роль в выстраивании политического курса все же играет госсекретарь США Рекс Тиллерсон и именно он принял многие решения, касающиеся встречи президента США и председателя КНР.