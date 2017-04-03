ЦИК: правящая Республиканская партия победила на парламентских выборах в Армении

Правящая Республиканская партия побеждает на парламентских выборах в Армении с 49,12% (771 247 голосов) по итогам обработки сведений со всех избирательных участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК Тиграна Мукучяна.

По его словам, в парламент Армении также прошли блок «Царукян» (27,32% или 428 965 голосов), оппозиционный блок «Елк» (7,77% или 122 049 голосов) и партия «Дашнакцутюн» (6,57% или 103 173 голосов).

Остальные блоки и партии не набрали необходимых голосов для прохождения в парламент. Всего в выборах участвовали девять партий и блоков.

Ранее в ЦИК заявили, что итоговая явка на парламентских выборах составила 60,86%.

За ходом выборов, которые проходили 2 апреля, следили более 28 тыс. представителей 49 местных организаций, а также международные наблюдатели.