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Марин Ле Пен предсказала "смерть" Евросоюза
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз пропадет с политической карты мира. При этом, в своем обращении к ее сторонниками она пообещала защитить Францию от глобализации, пишет агентство Рейтер.
Лидер Национального Фронта Марин Ле Пен заявила, что после избрания Дональда Трампа в качестве президента США и референдума в Великобритании, выборы во Франции будут очередным шагом, который она охарактеризовала как "глобальное восстание людей".
"Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли", — заявила Ле Пен под звуки аплодисментов.
"Пришло время разгромить глобалистов",- сказала она в адрес своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, обвиняя их в "предательстве" ради Европейского союза и интересов рынка.
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