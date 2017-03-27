Марин Ле Пен предсказала "смерть" Евросоюза

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз пропадет с политической карты мира. При этом, в своем обращении к ее сторонниками она пообещала защитить Францию от глобализации, пишет агентство Рейтер.

Лидер Национального Фронта Марин Ле Пен заявила, что после избрания Дональда Трампа в качестве президента США и референдума в Великобритании, выборы во Франции будут очередным шагом, который она охарактеризовала как "глобальное восстание людей".

"Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли", — заявила Ле Пен под звуки аплодисментов.