Милош Земан призвал использовать НАТО в войне с ИГ

"Я уже несколько лет призываю к войне против радикального исламизма. Эта война должна быть не войной слов, а войной действий", - подчеркнул сегодня чешской лидер в интервью пражскому радиоканалу Frekvence-1.

Он напомнил, что уже высказывался за привлечение НАТО к вооруженной борьбе с "Исламским государством" на варшавском саммите альянса.

"Зачем нам НАТО, если оно не может при помощи военной силы включиться на юге от Европы в борьбу с "Исламским государством"? Это вопрос отваги, которой нет у лидеров Европы. Она есть у (президента США) Дональда Трампа ", - считает Милош Земан.

По его словам, перемены могут произойти на предстоящем в мае саммите НАТО в Брюсселе. "Увидим, если он (президент США - прим. ТАСС) также предложит использовать НАТО против "Исламского государства", - отметил Земан. "Иначе, - продолжил президент Чехии, - эта организация (Североатлантический альянс - прим. ТАСС) была бы бесполезной, так как бывают ситуации, когда нужно воевать, а эта - одна из них".