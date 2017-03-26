Компьютер чешского президента взломали хакеры из США

Хакеры из американского штата Алабама взломали персональный компьютер президента Чехии и разместили там детскую порнографию. Об этом сам Милош Земан заявил в интервью пражскому радиоканалу Frekvence-1.

"Примерно год назад, а может быть и не так давно, в (замке) Ланы (загородная резиденция чешских президентов под Прагой - прим. ТАСС) кто-то закачал в мой компьютер (страницы с) детской порнографией", - сказал он.

Президент вызвал специалистов по компьютерной безопасности из Пражского града и потребовал, чтобы они установили, кто совершил хакерскую атаку. "Чтобы мы знали, на кого подать жалобу с целью привлечения к уголовной ответственности, скажите мне, как попали эти страницы сюда (в персональный компьютер - прим. ТАСС). Они (специалисты - прим. ТАСС) мне сказали: из Алабамы", - подчеркнул Милош Земан.

Так как хакерское нападение, по утверждению чешских специалистов в сфере кибербезопасности, было совершено из США, привлечь к ответственности виновных в нем оказалось невозможным. Кроме того, не исключено, что американские хакеры "осуществляли атаку через посредников" (прокси- серверы в других государствах - прим. ТАСС), добавил президент.