Экзитполы предсказали победу прозападной партии ГЕРБ на выборах в Болгарии

На парламентских выборах в Болгарии, по данным экзитполов, победила прозападная партия ГЕРБ, опередив основного соперника, Социалистическую партию , на несколько процентных пунктов. Об этом сообщает «Радио Болгария».

По данным агентства Gallup International, у ГЕРБ 32,8 процента, у БСП — 28,4 процента. Третьей силой в новом парламенте станет коалиция «Объединенных патриотов» с 8,8 процента голосов. За Движение за права и свободы проголосовали 7,8 процента избирателей. Партия бизнесмена Веселина Марешки «Воля» получила 4,6 процента.

По данным Market Links, отрыв ГЕРБ от БСП составляет порядка трех процентных пункта — 32 процента против 29. «Объединенные патриоты» получили 8,5 процента, «Движение за права и свободы» — 7,72 процента, «Воля» — 4,89 процента.

По одним данным, правоцентристский «Реформаторский блок» преодолевает четырехпроцентный барьер, по другим — нет.

Представитель социалистов Кирил Добрев заявил, что БСП не намерена признавать поражения на парламентских выборах до оглашения официальных результатов. Он добавил, что партия надеется на победу, передает РИА Новости.

Досрочные выборы депутатов 44-го Народного собрания начались в 7:00 и продолжались до 20:00. В стране работали более 12 тысяч избирательных участков, еще 371 участок — в 70 зарубежных государствах.

В выборах участвуют 11 партий и девять коалиций, зарегистрировавших свои кандидатские листы, а также девять независимых кандидатов. Право голосовать имеет более 7 миллионов граждан. Процедура носит обязательный характер.