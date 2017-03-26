Белорусские пограничники не пропустили из Украины автобус с иностранцами

Белорусские пограничники вернули на территорию Украины группу из 62 иностранных граждан, которые планировали въехать в Белоруссию, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский

По его словам, инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска "Новая Гута": автобус, в котором находились 62 человека, в том числе 57 граждан Украины, четверо граждан США и один — Индии, следовал из Киева в Минск.

"В ходе проведения пограничного контроля в отношении нескольких пассажиров проведены мероприятия по специальной проверке документов. В дальнейшем на основании закона Белоруссии "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства" вышеуказанная группа через государственную границу не пропущена и возвращена на территорию Украины", — сказал Бычковский РИА Новости. Он пояснил, что на украинскую территорию были возвращены все 62 человека, которые находились в автобусе.

Представитель погранкомитета не уточнил, на каком именно основании иностранные граждане не были пропущены в Белоруссию.