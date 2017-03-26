Standard: «декрет о тунеядстве» завел Лукашенко в политический тупик

Президент Лукашенко вызвал протесты населения, пытаясь ввести в стране «налог на тунеядство», пишет немецкое издание Der Standard

Налог на тунеядцев стал поводом для выступлений граждан, полагают немецкие журналисты. Неработающие граждане должны платить €225 в год, при том что средняя зарплата в стране составляет €485.

В итоге сейчас белорусский лидер оказался в сложном положении – протестные настроения растут, а отменить закон нельзя, чтобы не уронить авторитет власти.

Лукашенко вынужден перекладывать вину за беспорядки на «пятую колонну» и своих подчиненных - премьер-министра, главу администрации президента и губернаторов.

В итоге пока введение закона решили отложить, ссылаясь на техническую необходимость выявить всех неработающих, пишет Der Standard.