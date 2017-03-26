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Standard: «декрет о тунеядстве» завел Лукашенко в политический тупик
«Декрет о тунеядстве», который планируется ввести в Белоруссии, вызвал серию протестов населения, сообщает Der Standard. В данный момент президент Александр Лукашенко находится в «тупиковой ситуации», так как не может отозвать законопроект о декрете, показав свою слабость, но и не может попросту разгонять митингующих, отмечает издание.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается пятой колонны, пишет журналист Der Standard Флориан Зупе. По словам Лукашенко, уже были задержаны «несколько десятков бойцов», которые получили финансирование из Польши и Литвы и были обучены в украинских лагерях, чтобы «инсценировать восстания в Белоруссии и дестабилизировать ситуацию в стране». По данным независимых организаций, в результате демонстраций против Лукашенко были задержаны как минимум 57 человек. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, уже в течение нескольких недель находится под сильным политическим давлением. Его «декрет о тунеядстве» становится поводом для протестов ещё с конца февраля. По идее правительства, граждане, не работающие более полугода, должны платить налог в размере €225 в год. «В стране со средним доходом €485 это немалая сумма», — отмечает Зупе. В ходе протестов 9 марта Лукашенко попытался оправдать свой законопроект. По его словам, недовольство населения вызвано «саботажем со стороны премьер-министра, главы администрации президента и губернаторов». При этом Лукашенко попытался сделать «шаг назад» и не вводить декрет до тех пор, пока не станут точно известны все «тунеядцы». Однако это не смогло успокоить протестующие массы. Сопротивление декрету оказывают не только противники Лукашенко, но и широкие слои белорусского населения, подчёркивает автор материала. «Глава Белоруссии находится в тупиковой ситуации: он не может просто подавлять протесты, как в ходе выборов президента в 2010 году, однако не может и отозвать декрет, так как это показало бы его слабость. В то же время он не может просто «пересидеть» протесты, так как они могут привлечь новых участников», — резюмирует автор Der Standard.
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