Совбез ООН отложил голосование по проекту резолюции о ситуации в Идлибе

Голосование Совбеза ООН по проекту резолюции о ситуации в сирийском Идлибе в четверг, 7 апреля, не состоится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России.

«Голосования сегодня не будет», — заявил журналистам пресс-секретарь дипломатической миссии Федор Стржижовский.

Ранее дипломат одной из западных стран — членов СБ сообщал, что голосование по проекту может состояться вечером в четверг по нью-йоркскому времени.

В Совбез поступило три проекта резолюции по ситуации в Идлибе, где, как сообщалось, было применено химическое оружие.

В четверг Россия созвала консультации СБ ООН для обсуждения проекта резолюции по ситуации в сирийском Идлибе.

Ситуация вокруг Сирии обострилась после того, как 4 апреля было опубликовано сообщение, что неопознанные самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы. В результате погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200. Указывалось, что у пострадавших идет слюна — это признак отравления химическими веществами.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за атаку на сирийского лидера Башара Асада.

В четверг, 6 апреля, СМИ сообщили об обсуждении руководством США вариантов военного вмешательства против Дамаска.