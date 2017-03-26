Савченко рассказала о своем мужчине

«Сейчас мой парень – это Украина. Все почему-то думают, что человек не может без личной жизни, потому что это якобы неполноценная жизнь. Но личная жизнь – это не один парень. У меня мужской подход к этому: я беру сколько хочу, когда хочу и кого хочу», – заявила она.

Савченко добавила, что она «живет Украиной» и для нее это «не пустые слова». «Моим парнем может быть лишь тот, кто спасет Украину», – заключила депутат.

Отвечая на вопрос журналиста, будет мужчина слабее или сильнее ее, Савченко констатировала: «Сильнее меня не может быть никто. Он может быть только равным по силе».