Киев переходит на летнее время - оно снова будет совпадать с московским

Украина в последнее воскресенье марта, в три часа ночи, переводит стрелки на час вперед, и время, по которому живут украинцы, будет снова совпадать с московским.

Часы на Украине переводят два раза в год согласно постановлению кабинета министров от 13 мая 1996 года. Украинские чиновники неоднократно обсуждали возможность отмены перевода времени, но пока этот порядок остается в силе. На зимнее время страна переходит в последнее воскресенье октября.

Перевод часов традиционно влечет за собой изменение графика движения поездов. Украинский железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" уже предупредил, что в связи с переходом на летнее время графики откорректированы.

"В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 27 марта, стоит быть внимательными", — сообщили в компании.

Те же корректировки в билетах касаются и аэропортов, автовокзалов.

Без разницы во времени Москва и Киев формально остаются в одном часовом поясе. В большинстве районов СССР с 1930 года действовало так называемое декретное время (поясное плюс 1 час). При переходе на летнее время добавлялся еще час. В 1990 году Украинская, Молдавская и Белорусская ССР отменили у себя декретное время и "вернулись" в свой часовой пояс. Тогда впервые возникла разница во времени между Москвой и этими республиками.

Россия с 2015 года отказалась от перевода часов. Последний раз обе страны синхронно перевели стрелки часов на час назад 26 октября 2014 года, сохраняя часовую разницу во времени. Исключением стала подконтрольная ополченцам часть территории Донбасса — власти самопровозглашенных республик не стали переводить часы и перешли на московское время.

Киев с переходом на летнее время вернется в одно время с Москвой, неподконтрольными территориями Донбасса, а также с соседней Белоруссией, поскольку Минск живет также по московскому времени.

Во втором (восточноевропейском) часовом поясе находится 95% территории Украины, а Луганская и часть территорий Донецкой и Харьковской областей — в третьем поясе. То есть формально между Донбассом и Киевом должен быть час разницы.

Переход на летнее время сопряжен с недосыпом, поскольку украинцы "теряют" час сна в отличие от перевода часов осенью, когда можно на час дольше поспать. Специалисты советуют заранее подготовиться, ложиться спать раньше за несколько дней, облегчить свой рацион и отложить важные дела.