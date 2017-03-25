Украина назвала условия участия России в Евровидении

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко озвучил условия, при которых Россия сможет принять участие в музыкальном конкурсе Евровидение, который пройдет в Киеве. Видео с заявлением опубликовала пресс-служба премьера. Кириленко заявил, что Украина готова принять всех участников, в том числе и представителя России, но только того, кто не был замечен в нарушении украинского законодательства.

«Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», - сказал вице-премьер.