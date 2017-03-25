Максакова впервые прокомментировала убийство Вороненкова

Мария Максакова впервые после убийства 23 марта в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова рассказала о том, каким был ее муж, что она думает о случившемся. Также она прокомментировала слова своей матери, которая назвала Вороненкова предателем.

Оперная певица Мария Максакова рассказала порталу "Медуза", что ценила каждый день, который проводила со своим мужем Денисом Вороненковым, который был "добрым, глубоким, умным, ласковым". Максакова призналась, что не задумываясь бы сейчас оказалась вместо своего мужа на улице Киева, где его расстрелял киллер, так как жизнь без него - "это хуже".

"Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно", - говорит артистка.

Максакова при этом заявила, что не собирается выстраивать никаких версий по поводу произошедшего. "Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил", - приводит издание ее слова. Певица подчеркнула, что этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы , а она теперь посвятит свою жизнь детям.

Певица рассказал, что не разговаривает со своей матерью и не знает "что там ляпнула мама". Напомним, что теща Вороненкова заявила в интервью: "Ну и слава тебе господи, а что с ним ещё делать? Слава господу, что в конце концов человек, который так подличал, он же военный, его за измену бы давно расстреляли".

Максакова призналась, что теперь, после убийства ее мужа, ее охраняют "вообще туши свет" и возят на бронированной машине. По ее словам, у мужа Дениса охрана была не такая, как у нее сейчас. "Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", - говорит певица.

В конце своего монолога Максакова рассказала, что просила мужа пообещать ей, что она умрет на его руках, но он ни разу этого ей не пообещал.