КНДР пригрозила ядерной атакой при попытке США нанести превентивный удар

Попытка Соединенных Штатов нанести превентивный удар по КНДР "приведет к катастрофическим последствиям". Об этом говорится в заявлении представителя Национального комитета народной республики за мир, опубликованном в центральной газете "Нодон синмун".

Он потребовал от США "незамедлительно прекратить нацеленные против КНДР военные маневры и вывезти расположенные на Корейском полуострове и вокруг него ударные ядерные средства".

"США следует прислушаться к голосу разума и задуматься о катастрофических последствиях, которые может вызвать попытка нанести превентивный удар по КНДР", - подчеркнул представитель комитета. Он также предупредил, что "в случае появления малейших признаков такой попытки Пхеньян подвергнет упреждающей ядерной атаке все базы агрессии и провокаций".

ВС США и Южной Кореи начали 13 марта регулярные совместные командно-штабные учения Key Resolve, призванные проверить возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова. Они проходят параллельно с крупными полевыми маневрами Foal Eagle, которые стартовали 1 марта. В них принимают участие все рода войск.

В ходе маневров Foal Eagle отрабатывается оперативный план 5015, предусматривающий удары по ракетным и ядерным базам в КНДР в случае чрезвычайных обстоятельств. Стороны также проводят тренировки в области противоракетной обороны.