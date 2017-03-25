Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Экс-помощник Трампа опроверг обсуждение с турецкой стороной выдачи Гюлена
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не обсуждал выдачу Анкаре мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого на родине обвиняют в попытке государственного переворота. Об этом сообщил официальный представитель Флинна Прайс Флойд.
В заявлении, переданном телекомпании CNN, он опроверг утверждения бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймса Вулси относительно того, что подобные консультации с турецкими официальными лицами имели место в Нью-Йорке. "Такого обсуждения не было", - подчеркнул Флойд.
Ранее в пятницу в американской газете The Wall Street Journal была опубликована статья, в которой приводятся заявления Вулси на этот счет. Экс-директор ЦРУ утверждал, что 19 сентября 2016 года присутствовал в Нью-Йорке на встрече Флинна с турецкими официальными лицами. На ней якобы обсуждали возможность выдать Гюлена Анкаре в обход американских законов, касающихся экстрадиции.
Флинн занял пост помощника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, однако в феврале вынужден был подать в отставку, поскольку недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
После отставки Флинна американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в свою очередь сказал, что он не знает, влиял ли Флинн на принятие решений, касавшихся Турции, в период своей работы в Белом доме.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров турецкой армии предприняла попытку государственного переворота. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Гюлена, с 1999 года проживающего в США. Сам проповедник эти обвинения отвергает. Турция требует от США выдать Гюлена.
Майкл Флинн Сергей Кисляк Майкл Пенс Шон Спайсер Еще 2 тега
Оставить комментарий