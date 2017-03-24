Бойцы «Айдара» взяли в заложники жителей Ровненской области Украины

Бойцы батальона «Айдар» захватили заложников в селе Колоденка Ровненской области. Военнослужащие удерживают сторонников партии «Успешная страна». Об этом сообщает украинский телеканал «Вести»

«Мы требуем от полиции оперативно разобраться в ситуации и наказать виновных. Совершено нападение на мирное собрание граждан. Люди взяты в заложники. Подобного рода преступления должны караться с максимальной строгостью», — говорится в сообщении организации.

Среди заложников есть женщины, пенсионеры и один инвалид. Всего заблокированными оказались около 30 человек.

Участники батальона неоднократно совершали преступные действия против мирного населения. В частности, сообщалось об участии бойцов в грабежах и пытках жителей Донбасса. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик признали «Айдар» террористической организацией.