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Главные события пятницы
Центробанк снизил ключевую ставку
пятницу, 24 марта, Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. с 10% до до 9,75%, сообщается на сайте регулятора.
Путин принял Марин Ле Пен в Кремле
Россия придает очень большое значение отношениям с Францией, ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы в этой стране, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.
Адвокат: возможный убийца Вороненкова жив
Уроженец Днепра Павел Паршов, которого украинские силовики назвали предполагаемым убийцей экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, жив и «пребывает в шоке от происходящего». Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на адвоката Паршова Елену Кречетникову.
Пенсии россиянам автоматически повысят в апреле
Фото: РИА Новости
Страховые пенсии в России с 1 апреля будут автоматически проиндексированы на 0,38% автоматически. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Скончался Степан Микоян
Фото: Wikimedia Commons
В пятницу, 24 марта, скончался Герой Советского союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Летчик умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ».
Максакову пригласили на работу в РФ
Директор Московской музыкальной школы имени Гнесиных Михаил Хохлов заявил, что готов взять на работу оперную певицу, вдову экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марию Максакову. Об этом сообщает Life.
Нацкомиссия Украины повысила цену на электроэнергию
Фото: 112.ua
Национальная комиссия Украины по энергетике и коммунальным услугам решила повысить оптово-рыночную цену на электроэнергию с 1 июля на 1,8 процента. Об этом сообщает 112.ua.
Правительство продлило льготный тариф системы «Платон»
Фото: РИА Новости
Правительство понизило коэффициент при взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемый дорогам большегрузными транспортными средствами с 0,82 до 0,51 — таким образом тариф системы «Платон» с 15 апреля увеличится на 1,91 рубль вместо 3,06 рублей за километр пути, сообщается на сайте правительства.
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