Главные события пятницы

Центробанк снизил ключевую ставку

пятницу, 24 марта, Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. с 10% до до 9,75%, сообщается на сайте регулятора.

Путин принял Марин Ле Пен в Кремле

Россия придает очень большое значение отношениям с Францией, ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы в этой стране, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

Адвокат: возможный убийца Вороненкова жив

Уроженец Днепра Павел Паршов , которого украинские силовики назвали предполагаемым убийцей экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, жив и «пребывает в шоке от происходящего». Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на адвоката Паршова Елену Кречетникову.

Пенсии россиянам автоматически повысят в апреле

Максим Топилин. Страховые пенсии в России с 1 апреля будут автоматически проиндексированы на 0,38% автоматически. Об этом заявил глава Минтруда

Скончался Степан Микоян

Фото: Wikimedia Commons

В пятницу, 24 марта, скончался Герой Советского союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Летчик умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ».

Максакову пригласили на работу в РФ

Директор Московской музыкальной школы имени Гнесиных Михаил Хохлов заявил, что готов взять на работу оперную певицу, вдову экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марию Максакову. Об этом сообщает Life.

Нацкомиссия Украины повысила цену на электроэнергию

Фото: 112.ua

Национальная комиссия Украины по энергетике и коммунальным услугам решила повысить оптово-рыночную цену на электроэнергию с 1 июля на 1,8 процента. Об этом сообщает 112.ua.

Правительство продлило льготный тариф системы «Платон»

Правительство понизило коэффициент при взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемый дорогам большегрузными транспортными средствами с 0,82 до 0,51 — таким образом тариф системы «Платон» с 15 апреля увеличится на 1,91 рубль вместо 3,06 рублей за километр пути, сообщается на сайте правительства.