Лукашенко назвал «спонсоров» провокаций в Белоруссии

Массовые беспорядки в Белоруссии финансировали фонды из США и ФРГ - с таким заявлением выступил глава республики Александр Лукашенко . Слова Лукашенко передает пресс-служба президента.

«Вот они обижаются — услышали моё заявление в Могилёве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев», — заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что несколько десятков человек готовили провокацию. По словам главы государства, все они прошли подготовку в тренировочных лагерях. Лукашенко также считает, что провокаторы используют участников протестных акций в своих целях.

23 марта появилась информация о том, что Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по факту организации массовых беспорядков. В ходе операции спецслужбы были задержаны 26 человек. У активистов, которых белорусские власти называют «профессионально подготовленными боевиками», было изъято оружие.

Ранее сообщалось также о «попытке прорыва» через украинско-белорусскую границу машины с вооруженными людьми.

«Марши нетунеядцев» начались в Белоруссии в феврале 2017 года. 20 февраля порядка 470 тысяч граждан республики должны были выплатить сбор в размере 250 долларов. Налог был введен Александром Лукашенко в 2015 году. Сбор должны были выплатить все трудоспособные граждане, работающие официально менее шести месяцев в году. 9 марта президент Белоруссии перенес дату выплаты сбора. Глава государства пообещал скорректировать постановление.