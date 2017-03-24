Болгария отменит антироссийские санкции

Внеочередные парламентские выборы в Болгарии состоятся 26 марта. Согласно опросам общественного мнения, главными конкурентами являются Болгарская социалистическая партия (БСП) и партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). В то время как ГЕРБ нацелена на удержание прозападного вектора развития страны, БСП выступает за снятие антироссийских санкций и настроена на улучшение отношений с Москвой. Об этом заявила «Известиям» глава партии Корнелиа Ниново. В пользу налаживания диалога с Россией говорит и тот факт, что в прошлом году президентом Болгарии был избран Румен Радев , который в своей предвыборной кампании делал акцент на выстраивание более тесных связей с Москвой.

Лидер социалистов Корнелия Ниново заявила «Известиям» о намерении в случае победы отменить санкции в отношении России в кратчайшее сроки, поскольку они наносят ущерб экономике всех стран Евросоюза , а Болгарии — в особенности.

— Мы готовы работать вместе с Россией не только над крупными энергетическими проектами, но и над развитием отношений наших стран на уровне малого и среднего бизнеса, — сообщила «Известиям» глава «Болгарской социалистической партии».

Депутат Европарламента от БСП Неков Момчил сообщил «Известиям», что его партия уже предприняла некоторые шаги по отмене антироссийских санкций. В частности, БСП инициировала письмо в Европарламент с предложением принять меры для отмены российского эмбарго на экспорт ряда болгарских продуктов в РФ.

— Сотрудничество России и Болгарии имеет долгую историю. Между странами также существует культурное и языковое сходство. Санкции, введенные со стороны ЕС, оказывают негативное воздействие на экономику обеих стран, — рассказал «Известиям» болгарский политик.

Вступление Болгарии в ЕС не принесло ожидаемого улучшения экономической ситуации в стране. Сейчас Болгария считается самым бедным государством в ЕС, а антироссийские санкции лишь усугубляют состояние болгарской экономики.

— София столкнулась с серьезными экономическими трудностями в результате ослабления связей с Россией. Вступление страны в ЕС в 2007 году способствовало деградации сельскохозяйственного сектора. Также многие промышленные предприятия были уничтожены. А значительная часть болгар является трудовыми мигрантами в других странах, — отметил в беседе с «Известиями» политолог Аждар Куртов

Как отмечают эксперты, на фоне сложной экономической ситуации в стране и несогласия граждан с миграционной политикой Брюсселя можно ожидать некоторых перемен во внешней политике Софии.

— Возможно, после парламентских выборов Болгария будет больше ориентироваться на Россию. Она захочет более активно принимать участие в совместных проектах с Москвой, таких как «Южный поток» или электростанции «Белене» (совместный проект атомной электростанции. — «Известия»). Болгария также будет более остро высказываться в отношении Евросоюза, — сказал «Известиям» аналитик Общества по изучению Центральной и Восточной Европы (Словакия) Михаил Ондрейчик.

Напомним, что в ноябре прошлого года, после победы Румена Радева на президентских выборах, премьер-министр и лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов объявил об отставке правительства. После того как депутаты народного собрания трижды не смогли сформировать новое правительство, президент Румен Радев назначил внеочередные парламентские выборы.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному Институтом Гэллапа, БСП лидирует с небольшим отрывом — 30,3% голосов, в то время как ГЕРБ набирает 29,9%. Однако лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов уже заявил, что не будет формировать правительство в случае проигрыша на выборах. Партия БСП готова приступить к формированию коалиции, даже если она наберет меньше голосов.

Формирование нового правительства под руководством БСП вполне может стать отправной точкой в изменении болгарской внешней политики. Налаживание отношений с Россией — путь для улучшения экономической ситуации в стране. В случае победы социалистической партии Болгария может наложить вето на продление антироссийских санкций, что, несомненно, вызовет недовольство со стороны Брюсселя. Таким образом, перед Софией возникнет серьезная дилемма: действовать в интересах своих граждан, не оглядываясь на давление со стороны Евросоюза, или все-таки подчиниться воле ведущих стран ЕС в ущерб интересам своего государства.