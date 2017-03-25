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Трамп признался в любви к грекам
Президент США Дональд Трамп признался в любви к грекам и Греции, сообщает сайт Белого дома.
«Я люблю греков. О, как я люблю греков. Не забывайте, что я из Нью-Йорка. Там повсюду греки. Просто везде!» - заявил Трамп, вызвав смех и аплодисменты, на церемонии в честь Дня независимости Эллады в Белом доме.
Президент поздравил своих коллег – американцев греческого происхождения. Среди них Райнс Прибус, глава аппарата Белого дома с 2017 года. Его Трамп назвал «действительно потрясающим и трудолюбивым руководителем аппарата».
Кроме того, в честь Дня Эллады удостоились похвал и другие члены команды Трампа - Джордж Джиджикос и Джордж Сифакис.
«Эти ребята были со мной с самого начала. Это великолепная команда», - сказал президент США.
День независимости Греции отмечают в Белом доме уже 30 лет. Начало традиции положил Рональд Рейган.
День национального возрождения Греции отмечается 25 марта, это общенациональный праздник. В Афинах сегодня проходит военный парад и торжественные шествия, как светские, так и религиозные.
25 марта 1821 года в день Благовещения в монастыре Святая Лавра впервые прозвучал призыв «Свобода или смерть». Митрополит Герман Патрский поднял знамя греческой революции. После этого мужественный греческий народ несколько лет боролся за независимость от османского владычества и победил.
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