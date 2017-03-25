РФ и Китай повторно предложили СБ ООН резолюцию о химическом терроризме

Россия и Китай повторно предложили Совету Безопасности ООН принять резолюцию, нацеленную на предотвращение попадания отравляющих веществ в распоряжение террористов в Ираке и Сирии. Как сообщил журналистам заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Владимир Сафронков , проект документа был распространен на закрытой встрече, созванной по инициативе Москвы.

Проект резолюции уже рассматривался в 2016 году, однако не нашел поддержки среди западных стран - членов Совбеза. По словам Сафронкова, текст по-прежнему актуален, в том числе в свете последних сообщений о химических атаках, совершенных боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в районе Мосула. "Надо переходить к серьезной работе, построенной на профессиональных фактах. Профессионалы доказывают, что химический терроризм на Ближнем Востоке - это реальная угроза", - сказал дипломат.

"Чтобы объединить СБ для совместной работы по противостоянию вызовам, связанным с использованием химического оружия террористами и негосударственными субъектами, мы вместе с Китаем повторно распространили тот же проект резолюции, что и год назад, соответствующим образом его актуализировав", - отметил Сафронков.