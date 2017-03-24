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Лукашенко: американские и немецкие фонды спонсировали провокаторов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские и немецкие фонды выделяли деньги на провокацию в стране.
В пресс-службе президента отметили, что финансирование соответствующей противоправной деятельности «в основном осуществлялось через Литву и Польшу».
«Вот они обижаются — услышали моё заявление в Могилёве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев», — заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что тех людей, которые, выходя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать.
Ранее сообщалось, что Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, задержаны 26 человек.
Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов оружие могло быть использовано во время уличных протестных акций 25 марта.
Кроме того, у КГБ есть информация, что провокаторы планировали прибытие боевиков с Украины.
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