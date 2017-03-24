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Пономарев сообщил дату похорон Вороненкова
Илья Пономарев
Фото: РИА Новости
Прощание с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым состоится в субботу, 25 марта, в Киеве. Об этом сообщил российский оппозиционер Илья Пономарев в своем микроблоге в Twitter.
Друзья! Отпевание Денис Вороненков состоится завтра в 12-00 во Владимирском соборе. Приходите...— Ilya Ponomarev (@iponomarev) 24 марта 2017 г.
Ранее Пономарев сообщил «Коммерсанту», что Вороненкова похоронят в столице Украины.
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