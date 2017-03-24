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Пономарев сообщил дату похорон Вороненкова

Илья Пономарев
Илья Пономарев
Фото:
Прощание с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым состоится в субботу, 25 марта, в Киеве. Об этом сообщил российский оппозиционер Илья Пономарев в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Пономарев сообщил «Коммерсанту», что Вороненкова похоронят в столице Украины.
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