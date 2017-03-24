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Посольства США будут проверять профили соцсетей перед выдачей виз
Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон поручил сотрудникам посольств перед выдачей виз проверять профили соцсетей всех желающих получить визу, которые когда-либо бывали на территориях, захваченных террористической группировкой «Исламское государство»*.
По данным агентства Reuters, в настоящее время подобные проверки проводятся крайне редко.
Отмечается, что введение проверки связано с намерением президента США Дональда Трампа ужесточить миграционную политику.
Ранее Трамп распорядился усилить проверку и отбор запрашивающих визы в США.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещённая в России.
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