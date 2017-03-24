Фийон обвинил Олланда в преследовании политических оппонентов

«Некоторые газеты получают документы через 48 часов после того, как их изымают следователи, например из моего офиса. Кто передаёт их им? Государственные службы», — приводит слова Фийона BFM TV.

Он потребовал провести в связи с этим расследование.

Также стало известно, что в Елисейском дворце осуждают обвинения кандидата в президенты.

«Президент Республики самым решительным образом осуждает Франсуа Фийона за его лживые обвинения», — говорится в заявлении.