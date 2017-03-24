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Фийон обвинил Олланда в преследовании политических оппонентов
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обвинил французского президента Франсуа Олланда в преследовании его политической кампании.
«Некоторые газеты получают документы через 48 часов после того, как их изымают следователи, например из моего офиса. Кто передаёт их им? Государственные службы», — приводит слова Фийона BFM TV.
Он потребовал провести в связи с этим расследование.
Также стало известно, что в Елисейском дворце осуждают обвинения кандидата в президенты.
«Президент Республики самым решительным образом осуждает Франсуа Фийона за его лживые обвинения», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы организации Фийоном встречи с Путиным.
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