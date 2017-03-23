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В Киеве предложили не платить России за вагоны для метро
Киевские власти обратились к кабинету министров и Верховной раде Украины с просьбой ввести санкции против российской компании «Укррослизинг». Введение ограничительных мер необходимо, чтобы избежать выплаты долга в 28,4 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
Депутат Александр Харченко назвал действия компании «прямой экономической агрессией против Украины». По его словам, «Укррослизинг» угрожает суверенитету и территориальной целостности страны.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию «угрожающей», так как существует опасность остановки метро из-за «старых долгов, которые кто-то брал». С просьбой помочь в решении проблемы политик обратился к президенту страны Петру Порошенко. В 2016 году суд обязал киевские власти выплатить долг за поставленные вагоны для метро украинской столицы. В 2009 году Киев получил 100 вагонов.
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