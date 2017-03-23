Источник: у убийцы Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий

При стрелявшем в бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

«При погибшем найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией», — заявил источник.

Ранее стало известно, что убийца является гражданином Украины.

Вороненков был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева днём в четверг, 23 марта. Убийца скончался чуть позже в больнице. В настоящее время ведётся розыск второго подозреваемого в убийстве.