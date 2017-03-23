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Генерал СБУ: Киев давал Вороненкову гарантии безопасности
Высшее руководство Украины предоставляло экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову гарантии безопасности. С таким заявлением выступил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Петрулевич. Его слова передает издание «Гордон».
«С ним вели переговоры на уровне первых лиц государства. Если он приехал, значит, ему дали серьезные гарантии», — заявил Петрулевич.
Петрулевич добавил, что украинское гражданство Вороненков получил в обмен на показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Нападавший, имя которого полиция не называет, был убит ответным огнем охранника экс-парламентария. Власти Украины обвинили в организации преступления Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения. В конце 2016 года Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой переехал на Украину. Бывший депутат дал показания против экс-главы Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. В России против Вороненкова было возбуждено уголовное дело, его обвиняли в рейдерском захвате здания.
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