Генерал СБУ: Киев давал Вороненкову гарантии безопасности

«С ним вели переговоры на уровне первых лиц государства. Если он приехал, значит, ему дали серьезные гарантии», — заявил Петрулевич.

Петрулевич добавил, что украинское гражданство Вороненков получил в обмен на показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича