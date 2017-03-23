Генерал СБУ рассказал о полученных Вороненковым от Киева гарантиях безопасности

«Действующий депутат Госдумы в октябре 2016 года переезжает жить в Украину. Такого человека, естественно, просто так никто сюда не впустит. С ним вели переговоры на уровне первых лиц государства. Если он приехал, значит, ему дали серьезные гарантии в обмен на показания против Януковича и высшего руководства России», — сказал высший офицер спецслужбы.

По словам Петрулевича, Вороненков предложил Киеву свои услуги. «Ему за это дали украинское гражданство», – объяснил генерал СБУ.

Ранее в четверг сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту смерти Вороненкова. Правоохранительные органы Украины выдвинули две возможные версии произошедшего. По одной из них бывший парламентарий был застрелен потому, что проходил свидетелем по делу бывшего президента страны Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

По другой версии бывший депутат был убит из-за того, что в 2004-2007 годах занимался расследованием коррупционного дела «Трех китов» о контрабанде итальянской мебели.

Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. По имеющейся информации, нападавший был ранен телохранителем и задержан. Позже в тот же день он скончался в реанимации.