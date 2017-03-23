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Трамп заявил о гибели «великого американца» при теракте в Лондоне
Дональд Трамп назвал погибшего в террористической атаке туриста из США Курта Кохрэна «великим американцем». Свое заявление американский президент сделал в своем аккаунте в Twitter.
A great American, Kurt Cochran, was killed in the London terror attack. My prayers and condolences are with his family and friends.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 марта 2017 г.
«Великий американец Курт Кохрэн был убит в террористической атаке в Лондоне. Мои молитвы и соболезнования вместе с его семьёй и друзьями», — написал Трамп.
Супруга Кохрэна Мелисса также пострадала во время теракта, сейчас она находится в больнице в критическом состоянии.
22 марта в Лондоне террорист задавил на внедорожнике нескольких человек и напал с ножом на полицейских. Инцидент произошел на Вестминстерском мосту рядом с парламентом Великобритании. Жертвами нападения стали четыре человека, около 40 человек получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими террорист был убит. Лондонская полиция идентифицировала нападавшего как 52-летнего Халида Масуда. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
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