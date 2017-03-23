Трамп заявил о гибели «великого американца» при теракте в Лондоне

Дональд Трамп назвал погибшего в террористической атаке туриста из США Курта Кохрэна «великим американцем». Свое заявление американский президент сделал в своем аккаунте в Twitter

A great American, Kurt Cochran, was killed in the London terror attack. My prayers and condolences are with his family and friends. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 марта 2017 г.

«Великий американец Курт Кохрэн был убит в террористической атаке в Лондоне. Мои молитвы и соболезнования вместе с его семьёй и друзьями», — написал Трамп.

Супруга Кохрэна Мелисса также пострадала во время теракта, сейчас она находится в больнице в критическом состоянии.