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Ведется розыск второго подозреваемого в убийстве Вороненкова [date]
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Главные события четверга

Убийство Вороненкова, «болезнь» Медведева и другие события дня
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В Киеве застрелили экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова
В Киеве возле отеля «Премьер-палац» неизвестные застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, получившего украинское гражданство. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
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Украина обвинила российских военных во взрывах под Харьковом
Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что российские военнослужащие могут быть причастны к взрывам на складе боеприпасов в Харьковской области. Он сказал об этом на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».
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Депутат Рады о Евровидении: "Мы выглядим мелочно и подло"
Украина выглядит «мелочно и подло» из-за решения Службы безопасности (СБУ) запретить въезд в страну представительнице России на конкурсе «Евровидение» Юлии Самойловой. Об этом депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич написал в среду, 22 марта, на своей странице в Facebook.
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Социальные пенсии вырастут в апреле на 1,5 процента

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Увеличение пенсии связано с тем, что вырос прожиточный минимум пенсионера за прошлый год по данным Росстата. А по законодательству социальная пенсия ежегодно повышается не на процент инфляции, как страховая пенсия по старости, а на процент роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год.
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Названы самые надежные банки в России

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"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Лондоне

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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт 22 марта на Вестминстерском мосту в центре Лондона, сообщает Independent.
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МИД Турции вызвал представителя посольства РФ

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МИД Турции вызвал временного поверенного России в Анкаре Сергея Панова в связи с гибелью турецкого военного, сообщает ТАСС.
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Медведев: Да я и не болел

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На встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок один из участников мероприятия поздравил премьер-министра России Дмитрия Медведева с выздоровлением. В ответ премьер рассказал, что проблем со здоровьем в последнее время у него не было, сообщает «Интерфакс».
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