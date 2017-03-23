Главные события четверга

В Киеве застрелили экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

В Киеве возле отеля «Премьер-палац» неизвестные застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, получившего украинское гражданство. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Украина обвинила российских военных во взрывах под Харьковом

Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что российские военнослужащие могут быть причастны к взрывам на складе боеприпасов в Харьковской области. Он сказал об этом на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Депутат Рады о Евровидении: "Мы выглядим мелочно и подло"

Социальные пенсии вырастут в апреле на 1,5 процента

Увеличение пенсии связано с тем, что вырос прожиточный минимум пенсионера за прошлый год по данным Росстата . А по законодательству социальная пенсия ежегодно повышается не на процент инфляции, как страховая пенсия по старости, а на процент роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год.

Названы самые надежные банки в России

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Лондоне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт 22 марта на Вестминстерском мосту в центре Лондона, сообщает Independent.

МИД Турции вызвал представителя посольства РФ

МИД Турции вызвал временного поверенного России в Анкаре Сергея Панова в связи с гибелью турецкого военного, сообщает ТАСС.

Медведев: Да я и не болел

На встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок один из участников мероприятия поздравил премьер-министра России Дмитрия Медведева с выздоровлением. В ответ премьер рассказал, что проблем со здоровьем в последнее время у него не было, сообщает «Интерфакс».