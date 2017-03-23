Трамп заявил о гибели «великого американца» при теракте в Лондоне

Президент США Дональд Трамп заявил о гибели «великого американца» во время теракта в Лондоне 22 марта.

«Великий американец Курт Кохрэн был убит в террористической атаке в Лондоне. Мои молитвы и соболезнования вместе с его семьёй и друзьями», — написал Трамп на своей личной странице в Twitter.

A great American, Kurt Cochran, was killed in the London terror attack. My prayers and condolences are with his family and friends. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 марта 2017 г.

Ранее сообщалось, что во время теракта в Лондоне погиб турист из США Курт Кохрэн. Его супруга Мелисса серьёзно пострадала во время инцидента и находится в больнице.

Также жертвами теракта стали офицер полиции Кит Палмер и преподаватель испанского языка в колледже DLD College London Айша Фрейд.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещённая в России.