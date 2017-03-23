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Трамп заявил о гибели «великого американца» при теракте в Лондоне

Трамп заявил о гибели «великого американца» при теракте в Лондоне
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Президент США Дональд Трамп заявил о гибели «великого американца» во время теракта в Лондоне 22 марта.
«Великий американец Курт Кохрэн был убит в террористической атаке в Лондоне. Мои молитвы и соболезнования вместе с его семьёй и друзьями», — написал Трамп на своей личной странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что во время теракта в Лондоне погиб турист из США Курт Кохрэн. Его супруга Мелисса серьёзно пострадала во время инцидента и находится в больнице.
Также жертвами теракта стали офицер полиции Кит Палмер и преподаватель испанского языка в колледже DLD College London Айша Фрейд.
Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещённая в России.
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