Геращенко рассказал о письме Вороненкова, написанном за два дня до гибели

На своей странице в Facebook Геращенко опубликовал этот документ о создании центра украино-российских расследований (ЦУРР).

"Вполне возможно создать специальный центр, который бы действовал автономно, но в плотном контакте с украинскими правоохранительными структурами. Результатом деятельности структуры будут материалы, которые будут передаваться в правоохранительные структуры Украины и стран-союзников Украины с целью пресечения противоправных действий российских коррупционеров, спонсоров агрессии в отношении Украины, а также их пособников на территории самой Украины и из числа украинских граждан", — приводит Геращенко якобы тест письма экс-депутата.

Службой безопасности Украины. Согласно сообщению, первоначальный выбор объектов расследований и их ход планировалось согласовываться с Генпрокуратурой

"Центр может проверять и разрабатывать отдельную оперативную информацию, получаемую этими структурами, но которая не может в настоящее время быть принята в производство. В зависимости от целесообразности и по согласованию с этими ведомствами могут готовиться и публиковаться в СМИ эксклюзивные материалы, полученные центром. Возглавить центр мог бы специалист по проведению антикоррупционных расследований… Под его руководством было бы целесообразно сформировать небольшую общественную следственную группу из пяти-шести человек из числа опытных патриотически настроенных расследователей, а также молодых волонтеров", — говорится в опубликованном документе.