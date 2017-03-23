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Геращенко рассказал о письме Вороненкова, написанном за два дня до гибели
Советник главы украинского МВД Антон Геращенко утверждает, что убитый в четверг в Киеве экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков написал ему письмо за два дня до гибели, в котором рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине.
На своей странице в Facebook Геращенко опубликовал этот документ о создании центра украино-российских расследований (ЦУРР).
"Вполне возможно создать специальный центр, который бы действовал автономно, но в плотном контакте с украинскими правоохранительными структурами. Результатом деятельности структуры будут материалы, которые будут передаваться в правоохранительные структуры Украины и стран-союзников Украины с целью пресечения противоправных действий российских коррупционеров, спонсоров агрессии в отношении Украины, а также их пособников на территории самой Украины и из числа украинских граждан", — приводит Геращенко якобы тест письма экс-депутата.
Согласно сообщению, первоначальный выбор объектов расследований и их ход планировалось согласовываться с Генпрокуратурой и Службой безопасности Украины.
"Центр может проверять и разрабатывать отдельную оперативную информацию, получаемую этими структурами, но которая не может в настоящее время быть принята в производство. В зависимости от целесообразности и по согласованию с этими ведомствами могут готовиться и публиковаться в СМИ эксклюзивные материалы, полученные центром. Возглавить центр мог бы специалист по проведению антикоррупционных расследований… Под его руководством было бы целесообразно сформировать небольшую общественную следственную группу из пяти-шести человек из числа опытных патриотически настроенных расследователей, а также молодых волонтеров", — говорится в опубликованном документе.
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