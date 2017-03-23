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WikiLeaks опубликовал вторую часть конфиденциальных документов ЦРУ
Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть конфиденциальных документов Центрального разведывательного управления США под кодовым названием Vault 7.
Отмечается, что вторая часть публикации, обозначенная как Dark Matter (Тёмное дело. — RT), содержит документацию о ряде проектов ЦРУ, в которых описываются способы взлома устройств компании Apple.
7 марта WikiLeaks начал публикацию утечек из ЦРУ. Сообщалось, что это крупнейшая публикация конфиденциальных документов агентства.
Первая часть серии утечек под названием Year Zero состоит из 8761 документа и файла из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.
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