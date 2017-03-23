WikiLeaks опубликовал вторую часть конфиденциальных документов ЦРУ

Отмечается, что вторая часть публикации, обозначенная как Dark Matter (Тёмное дело. — RT), содержит документацию о ряде проектов ЦРУ, в которых описываются способы взлома устройств компании Apple

7 марта WikiLeaks начал публикацию утечек из ЦРУ. Сообщалось, что это крупнейшая публикация конфиденциальных документов агентства.

Первая часть серии утечек под названием Year Zero состоит из 8761 документа и файла из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.