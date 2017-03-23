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WikiLeaks опубликовал вторую часть конфиденциальных документов ЦРУ

WikiLeaks опубликовал вторую часть конфиденциальных документов ЦРУ
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Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть конфиденциальных документов Центрального разведывательного управления США под кодовым названием Vault 7.
Отмечается, что вторая часть публикации, обозначенная как Dark Matter (Тёмное дело. — RT), содержит документацию о ряде проектов ЦРУ, в которых описываются способы взлома устройств компании Apple.
7 марта WikiLeaks начал публикацию утечек из ЦРУ. Сообщалось, что это крупнейшая публикация конфиденциальных документов агентства.
Первая часть серии утечек под названием Year Zero состоит из 8761 документа и файла из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.
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