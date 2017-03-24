Постпред КНДР в ООН: обстановка на Корейском полуострове оказалась на грани войны

Постоянный представитель КНДР в ООН направил письмо генеральному секретарю этой организации Антониу Гутерришу в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщает газета "Нодон синмун", в нем отмечается, что из-за проходящих в настоящее время масштабных американо-южнокорейских маневров "обстановка в этом регионе оказалась на грани войны". Тем не менее, отметил постпред КНДР, Совет Безопасности ООН "упорно отказывается отреагировать на призывы Пхеньяна провести экстренное заседание в связи с проведением агрессивных учений Вашингтона и Сеула". "Такой подход свидетельствует о предвзятой позиции и политике двойных стандартов Совбеза", - подчеркивается в письме.

В сложившейся обстановке, по сведениям постпреда, КНДР "принимает меры по укреплению обороноспособности страны на суше, море и воздушном пространстве, чтобы противодействовать политике ядерных угроз и шантажа со стороны США".

Он выразил надежду, что Секретариат ООН "все же отреагирует на призывы Пхеньяна о созыве экстренного заседания Совбеза".

ВС США и Южной Кореи начали 13 марта регулярные совместные командно-штабные учения Key Resolve ("Кей резолв"), призванные отработать тактику экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова в случае чрезвычайных обстоятельств. Они проходят параллельно с крупными полевыми маневрами Foal Eagle, стартовавшими 1 марта.