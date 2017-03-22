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Захарченко оценил идею провести референдум о присоединении ДНР к РФ
Александр Захарченко заявил, что референдум о присоединении самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) будет проведен, «если такое решение назреет». Слова главы ДНР передает РИА Новости.
«Чтобы проводить этот референдум, его нужно проводить на территории всей Донецкой области, где проходил референдум в 2014 году. Всему свое время. Если такое решение назреет, референдум будет объявлен», - заявил Захарченко.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий ранее также высказывался за проведение плебисцита по вопросу о присоединении к России. ДНР и ЛНР объявили о независимости от Украины в апреле 2014 года на фоне вооруженного конфликта на востоке страны. Конфликт разгорелся в связи с тем, что жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли около 10 тысяч человек.
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