Захарченко оценил идею провести референдум о присоединении ДНР к РФ

Александр Захарченко заявил, что референдум о присоединении самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) будет проведен, «если такое решение назреет». Слова главы ДНР передает РИА Новости

«Чтобы проводить этот референдум, его нужно проводить на территории всей Донецкой области, где проходил референдум в 2014 году. Всему свое время. Если такое решение назреет, референдум будет объявлен», - заявил Захарченко.