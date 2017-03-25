СМИ: Исполнитель теракта в Лондоне воспользовался WatsApp за минуту до атаки

Совершивший теракт в Лондоне Халид Масуд за минуту до теракта воспользовался мессенджером Whatsapp.

Об этом сообщает The Independent.

Масуд воспользовался мессенджером в 17.37 по мск, а теракт был совершен минутой позже.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выясняют с какой целью террорист взаимодействовал с иными лицами перед тем, как совершить атаку.

Ранее полиция отпустила шестерых задержанных по делу о теракте в Лондоне.