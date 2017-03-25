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СМИ: Исполнитель теракта в Лондоне воспользовался WatsApp за минуту до атаки
Совершивший теракт в Лондоне Халид Масуд за минуту до теракта воспользовался мессенджером Whatsapp.
Об этом сообщает The Independent.
Масуд воспользовался мессенджером в 17.37 по мск, а теракт был совершен минутой позже.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выясняют с какой целью террорист взаимодействовал с иными лицами перед тем, как совершить атаку.
Ранее полиция отпустила шестерых задержанных по делу о теракте в Лондоне.
22 марта на Вестминстерском мосту в центре Лондона автомобиль сбил прохожих и врезался в ограждение около здания британского парламента.
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