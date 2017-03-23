НАТО перенесет министерскую встречу, чтобы на ней мог присутствовать Тиллерсон

Как передаёт Associated Press, Столтенберг встретился с Тиллерсоном в среду, 22 марта. Оба политика согласились, что есть возможность найти альтернативную дату для того, чтобы на встрече могли присутствовать все 28 членов альянса.

«Это был вопрос расписания и такие проблемы можно решить. Таким образом, я полностью уверен, что мы сможем найти дату, которая подходит всем, и все министры будут присутствовать на встрече», — сказал генсек альянса.

Ранее стало известно, что Тиллерсон не сможет присутствовать на встрече НАТО, которая пройдёт в Брюсселе 5 и 6 апреля.

Позднее США предложили альтернативные даты встречи.