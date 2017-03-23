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НАТО перенесет министерскую встречу, чтобы на ней мог присутствовать Тиллерсон
НАТО перенесёт министерскую встречу, чтобы на ней мог присутствовать глава Госдепа США Рекс Тиллерсон, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Как передаёт Associated Press, Столтенберг встретился с Тиллерсоном в среду, 22 марта. Оба политика согласились, что есть возможность найти альтернативную дату для того, чтобы на встрече могли присутствовать все 28 членов альянса.
«Это был вопрос расписания и такие проблемы можно решить. Таким образом, я полностью уверен, что мы сможем найти дату, которая подходит всем, и все министры будут присутствовать на встрече», — сказал генсек альянса.
Ранее стало известно, что Тиллерсон не сможет присутствовать на встрече НАТО, которая пройдёт в Брюсселе 5 и 6 апреля.
Позднее США предложили альтернативные даты встречи.
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