Меч справедливости: КНДР заявила, что "готова к войне" с США

Чиновник КНДР в эфире национального телевидения заявил, что Северная Корея обладает "волей и возможностями", необходимыми для участия в конфликте с США, передает The Sun. Причиной такого выступления стала поступившая накануне информация о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ареста активов вождя КНДР Ким Чен Ына в связи с эскалацией напряженности обстановки на Корейском полуострове со стороны Пхеньяна.

Отметим, что КНДР в противостоянии с США и их союзниками готова даже к использованию ядерного оружия. Чиновник заявил, что ядерное оружие КНДР является "сокровенным мечом справедливости" и самым надежным инструментом защиты социалистической родины и жизни людей.

Ранее КНДР предупредили Трампа о неизбежности ядерного конфликта в случае, если хоть одна американская пуля будет выпущена в сторону Пхеньяна.

Напомним, за 2016 год КНДР провела два ядерных испытания и запустила более 20 баллистических ракет. Были обнародованы кадры с возможными испытаниями водородной бомбы.