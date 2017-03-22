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Чавушоглу заявил, что Турция рассчитывает на улучшение отношений с США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу
Фото: РИА Новости
Турция рассчитывает на улучшение отношений с США, заявил в Вашингтоне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Мы надеемся на сотрудничество с новой администрацией и рассчитываем на потепление отношений с США", — сказал он.
Чавушоглу отметил, что отношения между двумя странами охладились в последние месяцы правления бывшего президента США Брака Обамы из-за разногласий по Фетхуллаху Гюлену, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота, и силам курдской самообороны (YPG). По его словам, для улучшения отношений "необходимо решить эти два вопроса".
"Мы надеемся, что с новой администрацией у нас будут более хорошие отношения", — добавил Чавушоглу.
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