Чавушоглу заявил, что Турция рассчитывает на улучшение отношений с США

Мевлют Чавушоглу. Турция рассчитывает на улучшение отношений с США, заявил в Вашингтоне глава турецкого МИД

"Мы надеемся на сотрудничество с новой администрацией и рассчитываем на потепление отношений с США", — сказал он.

Чавушоглу отметил, что отношения между двумя странами охладились в последние месяцы правления бывшего президента США Брака Обамы из-за разногласий по Фетхуллаху Гюлену , которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота, и силам курдской самообороны (YPG). По его словам, для улучшения отношений "необходимо решить эти два вопроса".

"Мы надеемся, что с новой администрацией у нас будут более хорошие отношения", — добавил Чавушоглу.