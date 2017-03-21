Сноуден заявил об отсутствии законных оснований для его экстрадиции в США

«Таким образом, в юридическом смысле, нет никаких законных оснований для моей экстрадиции», — сказал Сноуден.

Он отметил, что почти все страны, кроме Соединённых Штатов, признают, что он имеет право на законное убежище как осведомитель и никаких споров на этот счёт не возникает.