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Сноуден заявил об отсутствии законных оснований для его экстрадиции в США
Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден заявил, что его убежище в России законно и нет никакой юридической причины экстрадировать его в США, сообщает Sputnik.
«Таким образом, в юридическом смысле, нет никаких законных оснований для моей экстрадиции», — сказал Сноуден.
Он отметил, что почти все страны, кроме Соединённых Штатов, признают, что он имеет право на законное убежище как осведомитель и никаких споров на этот счёт не возникает.
Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена опроверг сообщения о его возможном обмене на Виктора Бута.
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