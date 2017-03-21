Бывший депутат Рады рассказал о прошедшей репетиции свержения Порошенко

«Вероятность переворота в ближайшее время мы оцениваем в 60-70 процентов. Ориентировочный срок — конец апреля-май. Почему именно в это время? Я слышал такую мотивацию, что политики не хотят этим заниматься до Пасхи, то есть они еще и набожные у нас», — прокомментировал бывший парламентарий возможность переворота в Киеве.

Олейник отметил, что 15 марта в сессионный зал парламента прошли бойцы Нацгвардии и полицейские. «Уже была репетиция переворота — в зал заседаний Верховной Рады без разрешения зашли представители силовых структур. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид быстро закрыла заседание, но кто людям с автоматами запретит зайти в следующий раз?» — задался он вопросом.

15 марта депутат Антон Геращенко привел на заседание украинского парламента группу сотрудников правоохранительных органов, которые ранее участвовали в драке с парламентарием Владимиром Парасюком, передавало издание «Левый берег».