Главные события вторника

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россия урегулировала долги СССР

Россия урегулировала советскую задолженность перед Боснией и Герцеговиной по расчетам, связанным с товарооборотом между СССР и бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак по итогам подписания межправительственного соглашения. Это последний долг бывшего СССР.

Лукашенко рассказал о "провокации с оружием"

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Во вторник, 21 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали несколько десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием, сообщает «БелТа».

Багдасарян лишили прав пожизненно

Савеловский суд Москвы бессрочно лишил «гонщицу» Мару Багдасарян водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиян обременят двумя новыми налогами

Правительство задумалось над возвращением налога с продаж, чтобы не повышать НДС до 22 процентов. Об этом «Ведомостям» рассказали шесть федеральных чиновников.

"Удивлены постоянными утечками": Захарова прокомментировала сообщения о визите Тиллерсона

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва в настоящее время не намерена подтверждать или опровергать сообщения о визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию в апреле.

Десантники в Крыму вызвали непонимание в Киеве и Брюсселе

Минобороны РФ в понедельник сообщило о начале внезапных командно-штабных учений воздушно-десантных войск на крымском полигоне Опук.

"АвтоВАЗ" объявил о масштабном отзыве авто

АвтоВАЗ оплатит все работы по устранению возможной неисправности в автомобилях Lada Kalina и Granta, которые ранее были отозваны. Об этом сообщает Life со ссылкой на руководителя пресс-центра компании Сергея Ильинского.