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Главные события вторника

Кому прибавят пенсию, что удивило Захарову и другие события дня
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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Россия урегулировала долги СССР
Россия урегулировала советскую задолженность перед Боснией и Герцеговиной по расчетам, связанным с товарооборотом между СССР и бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак по итогам подписания межправительственного соглашения. Это последний долг бывшего СССР.
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Лукашенко рассказал о "провокации с оружием"

Фото: ТВ Центр

Во вторник, 21 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали несколько десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием, сообщает «БелТа».
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Багдасарян лишили прав пожизненно
Савеловский суд Москвы бессрочно лишил «гонщицу» Мару Багдасарян водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.
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Россиян обременят двумя новыми налогами
Правительство задумалось над возвращением налога с продаж, чтобы не повышать НДС до 22 процентов. Об этом «Ведомостям» рассказали шесть федеральных чиновников.
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"Удивлены постоянными утечками": Захарова прокомментировала сообщения о визите Тиллерсона
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва в настоящее время не намерена подтверждать или опровергать сообщения о визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию в апреле.
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Десантники в Крыму вызвали непонимание в Киеве и Брюсселе
Минобороны РФ в понедельник сообщило о начале внезапных командно-штабных учений воздушно-десантных войск на крымском полигоне Опук.
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"АвтоВАЗ" объявил о масштабном отзыве авто
АвтоВАЗ оплатит все работы по устранению возможной неисправности в автомобилях Lada Kalina и Granta, которые ранее были отозваны. Об этом сообщает Life со ссылкой на руководителя пресс-центра компании Сергея Ильинского.
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