На границу с ДНР прибыли снайперы "Ведьмы"

В Донбасс к линии соприкосновения прибыл женский отряд снайперов «Ведьмы» запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» . Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Его слова приводит РИА Новости

«По данным нашей разведки, в Артемовск прибыло подразделение ДУК «Правый сектор» — «Ведьмы», состоящее из снайперов женского пола, известных своими преступлениями против мирного населения Донбасса, а также на Светлодарской дуге в сентябре 2016 года», — заявил Басурин.

Басурин также отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) 55 раз нарушили режим прекращения огня за последние сутки. Всего украинская артиллерия и минометы наносили удары по 17 населенным пунктам.

14 марта стало известно, что участники «Группировки С14», входящей в состав «Правого сектора», незаконно задерживали людей с целью их дальнейшего обмена на украинских пленных. В задержаниях признался националист Евгений Карась

Ожесточенные бои в районе Дебальцево на так называемой «Светлодарской дуге» проходили с 18 по 20 декабря. В результате вооруженного столкновения погибли десятки человек с обеих сторон.